Курение убивает: в Ленобласти женщина сгорела заживо из-за непотушенной сигареты

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Ленобласти женщина сгорела заживо из-за непотушенной сигареты

В Ленинградской области 56-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме, предположительно из-за непотушенной сигареты. Как сообщил источник 5-tv.ru трагедия произошла в Выборге в ночь на 28 октября.

По словам собеседника, пожарные прибыли на место, когда частный дом уже был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания внутри обнаружили тело хозяйки. Предварительно, очаг пожара находился в кровати, где женщина могла курить перед сном. Именно непотушенная сигарета, по версии следствия, стала причиной трагедии.

Сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в Москве. Из-за возгорания в приюте для животных погибли не менее 13 собак, еще один человек получил серьезные ожоги. Сбежали около 30 животных — те, что сумели сделать подкоп в вольерах. Пожар, по предварительным данным, мог начаться в момент, когда дежурный сторож заснул с непотушенной сигаретой.

