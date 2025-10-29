Женщина зарезала трехлетнего мальчика в тележке для покупок возле супермаркета

В американском штате Огайо 34-летняя женщина зарезала трехлетнего мальчика, когда тот сидел в тележке для покупок на парковке возле супермаркета. Об этом сообщает People.

Женщина подошла к ребенку и нанесла ему несколько ударов ножом, который ранее украла из соседнего комиссионного магазина.

Мать мальчика попыталась вытащить сына из тележки, но получила ранение. По словам очевидцев, нападение произошло внезапно, без какой-либо ссоры или провокации.

Злоумышленницу задержали несколько минут спустя — полицейские заметили ее с ножом в руке неподалеку от магазина.

Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мать мальчика получила медицинскую помощь.

«В наших сердцах навсегда останется пустота», — отметил отец погибшего ребенка.

Позже суд признал женщину виновной по девяти пунктам обвинения, включая убийство при отягчающих обстоятельствах. Присяжные отклонили заявление защиты о невменяемости, и женщину приговорили к пожизненному заключению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.