Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 87 0

Ему было 75 лет.

Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скончался известный журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. О его смерти сообщил коллега Юрий Рост. Молчанов вел такие популярные программы, как «Время», «90 минут» и «До и после полуночи».

Читайте также

Названа причина смерти легендарного журналиста Владимира Молчанова

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал он в личном блоге.

Молчанов появился на свет 7 октября 1950 года в Москве. В период с конца 1980-х до начала 1990-х годов он занимал пост автора и ведущего телепрограммы «До и после полуночи». Молчанов смело брался за обсуждение острых тем, умел захватывать внимание аудитории и находить общий язык с известными гостями. Первым, кто посетил его передачу, стал Андрей Миронов. Выпуск с его участием вышел в ночь на 8 марта 1987 года.

Начиная с 1994 года, Молчанов входил в состав Академии российского телевидения. Кроме того, он руководил Мастерской факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Такого мощного оружия нет ни у кого: что известно об испытании ракеты «Сармат»
1:36
В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию
1:01
Названа причина смерти легендарного журналиста Владимира Молчанова
1:00
Опубликовано видео пожара в Измайловском кремле
0:42
Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов
0:41
Угроза миновала? Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса в Россию

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Первый полуфинал самого скандального Евровидения-2026: текстовая трансляция
«Жизнь предоставляет выбор»: верит ли Сапрыкин в судьбу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео