Названа причина смерти легендарного журналиста Владимира Молчанова

Причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова стала длительная болезнь

Длительная болезнь стала причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова. Об этом ТАСС сообщил его коллега Юрий Рост.

«Нет, [это не было для нас неожиданностью]. Он болел довольно долго», — сказал собеседник агентства.

Как ранее писал сайт 5-tv.ru, Владимир Молчанов, известный телеведущий и автор передачи «До и после полуночи», скончался в ночь на 13 мая в возрасте 75 лет.

Биография Владимира Молчанова

Мужчина родился 7 октября 1950 года в Москве. В юности был чемпионом СССР по теннису. В 1973 году окончил филологический факультет МГУ по специальности «Нидерландский язык и литература».

С 1973 по 1986 год работал в Агентстве печати «Новости» в Нидерландах. В 1975–1981 годах занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений и выпустил книгу «Возмездие должно свершиться».

С 1987 года работал на Центральном телевидении СССР, вел программы «Время», «До и после полуночи», «90 минут» и «120 минут». В 1991 году покинул Гостелерадио. В 2000-х годах вел программы на телеканалах «Россия», «Мир» и латвийском LTV-7. С 2005 года — ведущий программы «Рандеву с дилетантом» на радиостанции «Орфей». Руководил мастерской на факультете журналистики Останкино.

Автор около 20 документальных фильмов, среди которых «Забой» (1991), «Команданте Че» (2002), «Мелодия рижского гетто» (2006) и «Испанское рондо 70 лет спустя» (2007).

Член Академии российского телевидения, награжден орденом Почета (2011), премиями ТЭФИ, «Золотое перо России» и «Радиомания». О жизни Молчанова снят документальный фильм «Владимир Молчанов. До и после…» (2015).

