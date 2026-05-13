В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Ранее американский лидер допускал свой приезд в Москву в этом году.

Приедет ли Трамп в Россию в 2026 году — что сказали в Кремле

Фото: Reuters/Evan Vucci

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: визита Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня

Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, ведет ли Кремль какую-либо проработку визита американского лидера.

Днем ранее, 12 мая, американский лидер допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он заявил во время общения с журналистами у Белого дома.

По словам Трампа, для этой поездки он готов сделать все необходимое. Он верит, что совместными усилиями удастся урегулировать украинский конфликт, который близок к завершению.

Со своей стороны Путин отмечал, что по-прежнему ждет своего американского коллегу Дональда Трампа в Москве, о чем ему постоянно напоминает во время телефонных разговоров.

Последняя очная встреча лидеров двух стран состоялась в середине августа 2025 года. Переговоры прошли на военной базе на Аляске и длились около трех часов.

Кроме того, 29 апреля Путин и Трамп созванивались. Тогда российский президент сообщил коллеге о перемирии в период празднования Дня Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Такого мощного оружия нет ни у кого: что известно об испытании ракеты «Сармат»
1:36
В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию
1:01
Названа причина смерти легендарного журналиста Владимира Молчанова
1:00
Опубликовано видео пожара в Измайловском кремле
0:42
Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов
0:41
Угроза миновала? Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса в Россию

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Первый полуфинал самого скандального Евровидения-2026: текстовая трансляция
«Жизнь предоставляет выбор»: верит ли Сапрыкин в судьбу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео