«У нас есть»: Песков о заявлении Трампа про лидерство США в ядерных технологиях

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 63 0

Россия не оглядывается на другие государства в процессе развития военно-промышленного комплекса.

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков отреагировал на заявление Трампа о лидерстве США в ядерных технологиях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о значительном превосходстве Америки в сфере ядерных технологий и других высокотехнологичных областях.

«Это глава государства, глава США. У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что Россия сосредоточена на собственном развитии военно-промышленного комплекса и уделяет внимание модернизации вооружений и технологий без оглядки на заявления иностранных лидеров. По словам представителя Кремля, стратегические планы страны строятся исходя из национальных интересов и долгосрочного развития оборонной отрасли.

Трамп ранее заявил о значительном опережении США в создании ядерных подводных лодок, квантовых технологий, систем искусственного интеллекта и ядерных систем. При этом глава минэнерго США Крис Райт сообщал о дефиците финансирования Национального управления по ядерной безопасности из-за шатдауна, что ограничивает возможности контроля над ядерным арсеналом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Обними в последний раз»: девятилетний сын зарезал мать во время ссоры
12:39
С 1 ноября абонентам в РФ разрешат иметь не более 20 мобильных номеров
12:31
Россия приняла решение разместить «Орешник» в Белоруссии полгода назад
12:26
Между Россией и Малайзией до конца году могут запустить прямое авиасообщение
12:20
Обвиняемые в кибертравле Брижит Макрон заявили, что имеют право на свободу слова
12:16
«У нас есть»: Песков о заявлении Трампа про лидерство США в ядерных технологиях

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео