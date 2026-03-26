«Трамп такого не простит»: Елена Зеленская оскорбила жену президента США Меланию

Елена Зеленская оскорбила жену президента США Меланию Трамп в Белом доме

Супруга президента Украины Елена Зеленская оказалась в центре обсуждений после мероприятия в Вашингтоне. Ситуацию прокомментировал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, внимание привлек эпизод, когда Зеленская выступила, обращаясь к пустому месту в зале уже после того, как первая леди США Мелания Трамп покинула площадку. Эксперт предположил, что такой жест мог быть воспринят как демонстративный и оскорбительный.

«Мне кажется очень символичным, что его жена (Елена Зеленская — Прим. ред.) обратилась к креслу этому, вместо Меланьи. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит», — сказал он.

Соскин также отметил, что президент США Дональд Трамп традиционно придает большое значение семейным вопросам, поэтому подобная ситуация, по его мнению, может иметь последствия на уровне личных отношений лидеров.

«Это просто позор! Тебя пригласили на встречу эту, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место. Мерзкая ситуация», — резюмировал Соскин.

Елена Зеленская участвовала в саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе», где обсуждались международные инициативы сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.