Знаменитый актер Костас Сморигинас скончался в возрасте 72 лет

Актер театра, кино и телевидения Костас Сморигинас скончался в ночь на 29 октября в возрасте семидесяти двух лет. Об этом сообщил его сын Костас Сморигинас-младший.

Костас Сморигинас родился 22 апреля 1953 года в Каунасе, Литовская ССР. Он окончил Литовскую консерваторию в 22 года и посвятил жизнь театру и кино, работая во Вильнюсском драматическом театре и Молодежном театре Литвы.

Актер признавался, что в своей театральной карьере прошел через взлеты и падения, что сделало его путь насыщенным и глубоким.

В фильмографии Сморигинаса более 50 работ, среди которых главные роли и заметные роли в советских сериалах и фильмах.

Он запомнился зрителям как исполнитель главной роли в сериале «Николай Вавилов», где его коллегами по съемочной площадке были Ингеборга Дапкунайте, Сергей Газаров и Ирина Купченко.

Также актер снялся в фильме «Исповедь его жены» вместе с Юозасом Будрайтисом и Леонидом Филатовым. Значимыми в его карьере остаются проекты «Богач, бедняк…», «Красный цвет папоротника», «Двое на качелях» и «Фабрика грез».

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким актер Роман Попов был на съемках «Полицейского с Рублевки».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.