Движение вперед: Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Мария Гоманюк
Российские военнослужащие действуют активно.

Как Путин оценил ситуацию в зоне СВО на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Путин: ВС РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед и действуют активно

Вооруженные силы России на всех участках в зоне специальной военной операции (СВО) идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

По словам российского лидера, военнослужащие действуют активно. Он указал, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России. К тому же глава государства отметил, что российская сторона в зоне боевых действий в настоящее время обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Путин подчеркнул, что в Купянске и Красноармейске противник был заблокирован. Вражеские силы, как добавил он, находятся в окружении российских бойцов.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла решение разместить «Орешник» в Белоруссии полгода назад. Он добавил, что Путин давал объяснения на этот счет, а в то время в Минске состоялась совместная пресс-конференция лидеров России и Белоруссии, Путина и Александра Лукашенко.

