«Просил забрать меня в погранвойска»: Николай Добрынин про свою службу в армии

Актер Николай Добрынин признался, что с восьмого класса мечтал служить в армии

Заслуженный артист России Николай Добрынин еще в школьные годы мечтал попасть в армию. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на встрече актера Глеба Калюжного после его возвращения со срочной службы.

По словам Добрынина, он служил еще в советское время, когда не служить в армии в принципе считалось постыдным делом.

«Я уже с восьмого класса, когда учится в школе, я уже бомбил военкомат и просил меня забрать в погранвойска», — вспомнил он.

Актер особенно сильно хотел служить после ухода в армию старшего брата. Добрынин рассказал, что хорошо помнит дату — 11 апреля. Теперь его брат — народный артист России и заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных.

«А когда брат пошел, как сейчас помню, 11 апреля это было, служить, ныне он народный артист России и завкафедры Гесинской академии (Российская академия музыки имени Гнесиных. — Прим. ред.), я всю ночь не спал, я тоже вместе с ним стоял на посту рядом с домом. Мама меня нашла спящим на земле, она говорит: «Ты что, сынок, спишь на земле?». Я говорю: «Брат же служит, и я тоже должен», — сказал актер.

Добрынин отметил, что его поколение было иначе настроено к военной службе. По его словам, тогда многие юноши воспринимали армию как важный этап взросления и личной ответственности.

«Мы заточены были на это», — подчеркнул он.

Говоря о современных молодых людях, артист привел в пример Глеба Калюжного, который вернулся из армии после года срочной службы. Добрынин пояснил, что нынешнему поколению стоит ориентироваться на таких людей, поскольку Калюжный поступил достойно.

«Нынешнему поколению Глеб — вот пример, пускай берут пример с него», — заключил артист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Добрынин приехал лично встретить Калюжного после дембеля. Актеры вместе снимались в картине «Дед Фомич», поэтому возвращение коллеги к гражданской жизни стало для Добрынина важным поводом поддержать его лично.

