Актера Воскресенского ограбили и избили в Свердловской области

В Красноуральске 77-летний актер Вячеслав Воскресенский, известный по главной роли в советской сказке «Финист — Ясный сокол», стал жертвой жестокого нападения. В его квартиру ворвались двое мужчин, избили артиста и похитили около 100 тысяч рублей. Об этом артист сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Открыл дверь ангельское личико. Два парня было. Один говорит: „Батя, дай молоток!“. Я решил пошутить: „От молотка и лома нет приема“. Невысокий полшага назад делает и бьет меня точным ударом в челюсть», — поделился актер.

Воскресенский отметил, что ударь его злоумышленник три года назад, он бы мог выстоять. Однако после множества операций — на гортани, легком и желудке — реакция пропала.

По словам актера, одного из злоумышленников он узнал — парень является другом соседа Воскресенского по лестничной клетке. Молодые люди забрали сбережения, которые артист копил на ремонт квартиры. Они также угрожали убить актера, если он не даст им деньги на «наркоту».

На следующий день Воскресенский обратился в полицию. Как сообщили в свердловском главке МВД, преступление оперативно раскрыли сотрудники уголовного розыска.

«Злоумышленники увидели, как пожилой мужчина расплачивался за товар. Поняли, что у него есть приличная сумма денег. Проследили и ограбили его», — рассказал в беседе с 5-tv.ru руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Оба нападавших оказались местными жителями. Красноуральский суд избрал меру пресечения 28 октября для первого подозреваемого — Глеба Дербенева, а 29 октября — для второго, Артема Валеева. Оба они будут находиться под стражей до 13 декабря.

Вячеслав Воскресенский прославился ролью Финиста в одноименном фильме-сказке, а также снялся в картинах «Таежный моряк», «Сюда не залетали чайки» и «Главный калибр».

