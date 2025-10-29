Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о попытке похищения футболиста Мостового

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Они просили ограничиться запретом определенных действий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Объединённая пресс-служба судов /SPbGS; 5-tv.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Никиту Ануфриева и Даниила Лосева по делу о попытке похищения игрока «Зенита» Андрея Мостового. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, Лосев обвиняется в покушении на похищение человека, Ануфриев проходит в качестве подозреваемого. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста сроком до 25 декабря.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Ануфриева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 33 — п.а ч.2 ст. 126 УК РФ, Даниила Лосева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п.а ч.2 ст. 126 УК РФ», — указано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе, фигуранты просили ограничиться запретом определенных действий, однако суд признал необходимым их задержание.

Ранее сообщалось, что задержанные, по предварительным данным, действовали по указанию неизвестного заказчика, известного в Telegram под именем «Сатанист».

