Критик Соседов: Люсю Чеботину и Клаву Коку нельзя выпускать на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о ряде современных певиц, заявив, что многим из них пора сменить род деятельности. В интервью Общественной службе новостей он отметил, что значительная часть исполнительниц на российской эстраде не обладает вокальными данными.

Под раздачу эксперта попали Люся Чеботина и Клава Кока.

«Честно говоря, вот есть такая певица — Люся Чеботина. Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене. Она просто открывает рот под фонограмму, и не всегда попадает даже в ноты собственной „плюсовки“. Для меня явление под названием „Люся Чеботина“ — загадка века», — заявил критик.

По мнению Соседова, артистка не демонстрирует ни вокального роста, ни индивидуальности. По его словам, в ней нет ничего, что могло бы цеплять зрителя, а весь ее образ это серость и пошлость. Не менее жестко он высказался и о Клаве Коке, назвав ее пение «сплошным тюнингом вокала».

«Еще одно чудо в перьях. Девица с воровской кликухой, что уже многое говорит. А поет, на мой взгляд, даже хуже, чем Чеботина», — добавил эксперт.

В завершение Соседов предположил, что в будущем певиц, как Клава Кока и Чеботина, и вовсе заменит искусственный интеллект.

Люся Чеботина и Клава Кока — популярные российские артистки нового поколения, чьи хиты регулярно попадают в чарты. Обе певицы продолжают активно выступать и развивать свои проекты в соцсетях.

