Предстоящая зима в Киеве может стать катастрофой из-за проблем с газом

Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

Серьезные повреждения получили до 60% объектов газовой инфраструктуры Украины.

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak

Вероятный энергетический коллапс может сделать предстоящую зиму катастрофической для Киева. Жители украинской столицы с тревогой ожидают наступления холодов. Об этом сообщают журналисты немецкой газеты Bild со ссылкой на источник в городе. По их информации, около 50-60% объектов газовой инфраструктуры страны получили серьезные повреждения.

«Предстоящая зима будет самой суровой», — цитирует свой источник издание.

Он также подчеркнул, что ситуация станет критической, если не удастся восстановить энергетическую систему Украины. В таком случае государство ожидает коллапс. При этом накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль пообещал Киеву поддержку и заявил об особой ответственности Берлина в этом вопросе. Но он также назвал предстоящую зиму решающей для Украины.

Остаться без энергии могут промышленные предприятия Украины, что приведет к их закрытию. Об этом прежде сообщала газета The New York Times. По мнению аналитиков, следствием станет усиление эмиграции населения. Киев также планирует импортировать около четырех миллиардов кубометров газа, на что придется потратить два миллиарда долларов. Уже сейчас проводятся экстренные отключения электричества по всей стране.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе в ходе своего визита в Киев заявила о решении увеличить взносы в фонд поддержки энергетики Украины на 30 миллионов евро, общая сумма составит 450 миллионов. Она также создала рабочую группу по вопросам поставок Киеву мобильных отопительных систем, трансформаторов и кабелей, которые помогут восстановить энергетическую инфраструктуру.

