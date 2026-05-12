«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Некоторые личные воспоминания вызывают сильные эмоции у артиста.

Из-за чего может пустить слезу Владимир Пресняков

Фото: Петров Владимир/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Пресняков рассказал, что может пустить слезу из-за песен родителей

Певец Владимир Пресняков рассказал, что легко может пустить слезу под музыку. Все зависит от внутреннего состояния. Об этом он рассказал на шоу репера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

По словам певца, некоторые композиции до сих пор вызывают у него настолько сильные эмоции, что он не может сдержаться.

«Под „Когда меня не станет“ (песня Басты „Сансара“. — Прим. ред.) я один раз прямо очень серьезно пустил слезу. Причем был абсолютно трезвый», — признался Пресняков.

Артист отметил, что музыка действует на него особенно сильно, если связана с личными воспоминаниями. Так, он вспомнил годы, проведенные в интернате, когда особенно тяжело переживал разлуку с родителями.

Как рассказал музыкант, песня его родителей — артистов ВИА «Самоцветы» Елены и Владимира Пресняковых — «Колышется дождь», которую он слышал по радио, до сих пор вызывает у него сильные эмоции.

Пресняков сначала хотел пошутить, что все зависит от «состояния коньяка». Однако он подчеркнул, что дело не в алкоголе, а именно в эмоциональном состоянии человека и личных ассоциациях, связанных с музыкой.

Кроме того, певец признался, что способен эмоционально реагировать не только на песни, но и на кино. Последним сериалом, во время просмотра которого он не смог сдержать слез, стала «Эйфория».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Моя месть»: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику
16:35
Российские военные провели успешнный пуск ракеты «Сармат»
16:31
Залез под юбку: мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней
16:25
Небо и земля? Тюремный надзиратель сравнил условия в мужских и женских колониях
16:20
«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу
16:14
Отблагодарила за спасение: пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой помощи

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео