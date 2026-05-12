«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу
Некоторые личные воспоминания вызывают сильные эмоции у артиста.
Фото: Петров Владимир/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Владимир Пресняков рассказал, что может пустить слезу из-за песен родителей
Певец Владимир Пресняков рассказал, что легко может пустить слезу под музыку. Все зависит от внутреннего состояния. Об этом он рассказал на шоу репера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).
По словам певца, некоторые композиции до сих пор вызывают у него настолько сильные эмоции, что он не может сдержаться.
«Под „Когда меня не станет“ (песня Басты „Сансара“. — Прим. ред.) я один раз прямо очень серьезно пустил слезу. Причем был абсолютно трезвый», — признался Пресняков.
Артист отметил, что музыка действует на него особенно сильно, если связана с личными воспоминаниями. Так, он вспомнил годы, проведенные в интернате, когда особенно тяжело переживал разлуку с родителями.
Как рассказал музыкант, песня его родителей — артистов ВИА «Самоцветы» Елены и Владимира Пресняковых — «Колышется дождь», которую он слышал по радио, до сих пор вызывает у него сильные эмоции.
Пресняков сначала хотел пошутить, что все зависит от «состояния коньяка». Однако он подчеркнул, что дело не в алкоголе, а именно в эмоциональном состоянии человека и личных ассоциациях, связанных с музыкой.
Кроме того, певец признался, что способен эмоционально реагировать не только на песни, но и на кино. Последним сериалом, во время просмотра которого он не смог сдержать слез, стала «Эйфория».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?