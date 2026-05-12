Отблагодарила за спасение: пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой помощи

В Австралии пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой

В австралийском Мельбурне пациентка, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, совершила жестокое нападение на сотрудницу скорой помощи после своего спасения. Об этом сообщило Mirror.

Бригада медиков доставила женщину в больницу после передозировки. Одна из сотрудниц учреждения была на 12-й неделе беременности. Несмотря на это, агрессивная пациентка нанесла ей серию ударов ножом. Медицинский работник получила ранения в живот и голову.

Из-за нехватки персонала в медицинском учреждении пострадавшая была вынуждена продолжать оказывать помощь своей обидчице еще в течение 40 минут после случившегося.

Затем женщину госпитализировали. В результате нападения ребенок не пострадал. Секретарь профсоюза парамедиков Дэнни Хилл отметил, что фельдшер теперь боится возвращаться к оперативной работе.

«Она хотела продолжать выезды на вызовы еще много месяцев, но была вынуждена принять решение уйти с оперативной службы ради собственного здоровья и безопасности будущего ребенка», — сообщил он.

Проблема насилия в отношении экстренных служб приобретает глобальный характер. Согласно статистическим данным, уровень агрессии растет не только в Австралии. Например, в Великобритании за последний год было зафиксировано рекордное количество подобных инцидентов — более 22,5 тысяч случаев. Это означает, что в среднем ежедневно около 62 специалистов сферы здравоохранения подвергаются физическому насилию при исполнении своих обязанностей.

