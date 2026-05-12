Певицу Линду задержали в Москве

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 107 0

Одновременно с этим силовики пришли с обыском в офис известного музыкального издателя.

Певицу Линду задержали в Москве — что случилось

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, задержание артистки связано с обысками в компании ООО «Профит», которая принадлежит находящемуся в СИЗО генеральному директору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. Аналогичные следственные действия проводятся в офисе ООО «Компания Топ 7» его жены.

«Обыски напрямую связаны с этим, именно с поддельными документами, с помощью которых директор ООО „Профит“ Шамова Дарья Алексеевна и Линда присвоили себе права (музыкального продюссера Максима Фадеева — Прим. ред.) на песни Линды», — уточнил источник.

Линда сотрудничала с Фадеевым в 1990-е годы. Продюссер сформировал музыкальный стиль и образ певицы, а также стратегию ее продвижения. Однако к концу десятилетия отношения между ними ухудшились, а точкой завершения совместной работы стала композиция «Белое на белом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Линда назвала причинами разрыва сотрудничества финансовый кризис 1998 года, получение предложения о контракте с другим лейблом без участия Фадеева и попытки продюссера контролировать проект, в том числе через личное влияние и давление. По ее словам, в результате артистка столкнулась с негласным ограничением доступа к медиа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Моя месть»: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику
16:35
Российские военные провели успешнный пуск ракеты «Сармат»
16:31
Залез под юбку: мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней
16:25
Небо и земля? Тюремный надзиратель сравнил условия в мужских и женских колониях
16:20
«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу
16:14
Отблагодарила за спасение: пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой помощи

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео