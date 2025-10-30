Взрослые все чаще теряют средства из-за необдуманных онлайн-покупок детей

Деньги со счетов россиян утекают не только по вине мошенников. Родители все чаще теряют средства из-за онлайн-развлечений, которыми пользуются их дети. Подростки тратят на это огромные суммы, зачастую без спроса. В основном, покупают цифровое снаряжение и наряды для своих персонажей. Что с этим делать — выяснял корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Ежегодно дети спускают с родительских счетов сотни миллионов рублей. Онлайн-магазины и онлайн-игры — главные разорители. Из-за сиюминутной и часто автоматической оплаты семейные бюджеты трещат по швам и терпят убытки. Банки регулярно фиксируют обращения от растерянных взрослых.

В то время, пока Ольга делала покупки в обычном магазине, с ее карты деньги утекали в виртуальный мир. Оказалось, тринадцатилетняя дочь вложилась в наряды для своего компьютерного персонажа в онлайн-игре, воспользовавшись маминым телефоном.

«Она знала пароль от телефона, и я не скрываю от них пароль от банковских приложений, у нас полное доверие. По крайней мере, если со мной что-то случится, выведут сами деньги», — рассказала Ольга Комиссарова.

А вот обменять обратно кристаллы на рубли и вернуть деньги за девайс из пиксельного мира не удалось.

«Если представительство данной игры отсутствует на территории Российской Федерации, то здесь проблематично будет вернуть покупку, придется оспаривать через банк. У нас есть закон о федеральной платежной системе, который предусматривает возможность оспорить определенный платеж», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Доспехи для виртуального рыцаря, новый наряд для цифровой принцессы — все это дети покупают одним кликом, не видя разницы между игровой валютой и родительскими кровными. Для них это увлекательная игра, где нужно просто нажать на яркую кнопку, чтобы получить желаемое из волшебного родительского кошелька, который, по мнению детей, никогда не пустеет.

Так думал и Саша, когда ему предложили купить по скидке снаряжение для своего онлайн-героя. Школьник чуть не опустошил кошелек своего отца. Организаторы щедрой акции просили отправить им номер банковской карты родителей. Но мама и папа быстро объяснили, чем это грозит. И пресекли покупку.

«Грубо говоря, начнется там от тысячи-трех там скажем, за ножичек или за какое-то сердечко, или за еще что-то. Покупашка, и она может не заканчиваться, пока все деньги не вытянут», — рассказал Егор Иванов.

Эксперты сходятся во мнении: у детей нет понимания ценности цифровых платежей. Никаких купюр, сдачи, подсчетов. Деньги стали абстракцией.

«Прежде, чем знакомить детей с виртуальными деньгами, их нужно познакомить с наличными деньгами. У нас сейчас растет поколение, для них виртуальность — это обычность», — отметила генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования Майя Лисинская.

Бороться со списаниями с родительского счета нужно с ранних лет, советуют специалисты. Например, предлагают составлять вместе бюджет, где расписано, за что нужно заплатить в первую очередь, а что можно потратить на себя.

«Показываем квитанции на квартплаты, электричество. Показываем, что такое счетчики и так далее, чтобы ребенок понимал, за что платится, когда платится, в каких возможных суммах», — рассказала детский психолог-педагог, участник рабочей группы комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Дугенцова.

А еще нужно объяснять, что банковская карта — это не волшебная палочка. Четко обозначить, какие покупки в сети допустимы, а какие — нет. Рекомендуют установить пароли на все платежи и не хранить данные карт в браузерах и на смартфонах, к которым есть доступ у детей. А давать карманные деньги — лучший способ научиться обращаться с финансами.



