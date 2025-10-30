Пять новых подозреваемых задержаны по делу об ограблении Лувра

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Что известно о судьбе украденных драгоценностей?

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Фото: Reuters/Abdul Saboor

В рамках дела об ограблении Лувра в Париже задержаны пять новых подозреваемых. Об этом сообщает радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все подозреваемые были задержаны вечером 29 октября в разных местах в Парижском регионе. Пока что не уточняется, в чем конкретно они подозреваются. В свою очередь, телеканал LCI сообщал о задержании четырех новых подозреваемых, а телеканал BFMTV — только о задержании одного нового подозреваемого.

Неизвестно также, связаны ли они с другими двумя подозреваемыми, которым предъявили обвинения в непосредственном участии в ограблении музея. Они были задержаны 25 октября и частично признали свою вину по этому делу.

По словам прокурора Парижа Лора Бекко подозреваемым официально предъявлены обвинения в совершении серии грабежей, организованных преступной группой. За подобные преступления законодательство Франции предусматривает до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы. Бекко также отметила, что похищенные из Лувра королевские драгоценности, оцененные в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены. Украденных драгоценностей также не нашли при задержанных. 

Похищение произошло 19 октября. Из музея пропали восемь французских королевских драгоценностей, включая корону супруги Наполеона III, украшенную почти двумя тысячами бриллиантов, и ожерелье из сапфировой парюры королев Марии-Амели и Гортензии. В расследовании этого дела принимают участие более сотни следователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что все драгоценности из Лувра перемещены в подземное хранилище Банка Франции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


