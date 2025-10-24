Все драгоценности из Лувра перемещены в подземное хранилище Банка Франции

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Избранные меры временные.

Драгоценности из Лувра перевезли в Банк Франции

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Драгоценности из Лувра временно перемещены в Банк Франции на время проверки безопасности музея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Все украшения помещены в главный сейф банка — подземное хранилище на глубине 26 метров, где хранится около 90% золотого резерва страны.

Кража драгоценностей из коллекции Наполеона, его супруги Жозефины и императрицы Евгении из Лувра произошла 19 октября.

Преступники проникли в музей, разбив окна и вскрыв витрины в галерее Аполлона. Они действовали под видом ремонтных рабочих и использовали подъемник, чтобы попасть внутрь через окно со стороны набережной Сены.

На месте преступления полиция обнаружила шлифовальные машины, газовую горелку, бензин и рацию Потери музея оцениваются в 86 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что спускавшихся на подъемнике из Лувра воров сняли на видео.

