«С возрастом становились ближе»: принц Уильям об отношениях с королевой Елизаветой

Диана Кулманакова
В детстве наследник престола вел себя со старшими родственниками более формально.

Какие отношения были у принца Уильяма и королевы Елизаветы

Фото: www.globallookpress.com/Patrick van Katwijk

Принц Уильям: с возрастом отношения с бабушкой становились ближе

Принц Уильям поделился редкими личными воспоминаниями о своей связи с бабушкой и дедушкой, королевой Елизаветой II и принцем Филиппом. В недавнем интервью 43-летний наследный принц отметил, что в детстве их отношения были довольно формальными, но с возрастом они стали теплее, передает People.

«Мои бабушка и дедушка принадлежали к другому поколению. Думаю, когда я был ребенком, нам было сложнее поддерживать близкие отношения, потому что они были довольно формальными, но с возрастом и у них, и у меня отношения становились все ближе и теплее. Я определенно считаю, что мои отношения с бабушкой и дедушкой были самыми лучшими, когда им было за 80 — когда они немного расслабились», — сказал Уильям.

Он также рассказал о своей подготовке к будущей роли монарха, отметив, что с возрастом стал увереннее в королевских обязанностях.

«Когда я был моложе, были моменты, которые меня пугали… Но с возрастом ты начинаешь чувствовать себя более уверенно», — отметил принц.

Уильяма часто видели рядом с бабушкой и дедушкой на официальных мероприятиях и семейных праздниках, позже к ним присоединились супруга принца Кейт Миддлтон и их трое детей.

После смерти принца Филиппа в 2021 году Уильям назвал его необыкновенным человеком с юмором и обаянием, способным осветить любую комнату. После смерти королевы Елизаветы он подчеркнул ее значимость как выдающегося лидера и путеводной звезды семьи, пообещав чтить память бабушки.

