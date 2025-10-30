«Вынужденная мера»: Захарова о разработке систем «Буревестник»

России приходится реагировать на дестабилизирующие действия НАТО в сфере противоракетной обороны.
Захарова: Россия вынужденно создает системы, такие как «Буревестникк»
Создание таких систем, как «Буревестник», носит вынужденный характер. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Что касается систем, подобных „Буревестнику“, <…> их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса. Нашей стране приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере противоракетной обороны», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, целью испытаний новых видов вооружения является обеспечение готовности России защищать коренные и жизненно важные интересы страны. Одновременно это демонстрирует готовность страны дать твердый отпор на любые враждебные действия.
«Такие многосложные и комплексно-готовящиеся учения, включая испытания перспективных образцов вооружения, носят плановый характер. Они прорабатываются фундаментально», — объяснила Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как испытания российской ракеты «Буревестник» подрывают неприкосновенность США.
