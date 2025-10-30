Как испытания российской ракеты «Буревестник» подрывают неприкосновенность США

AT: испытание Россией «Буревестника» грозит подорвать неприкосновенность США

Испытание Россией крылатой ракеты «Буревестник» может быть воспринято как угроза неприкосновенности Соединенных Штатов. К такому выводу пришли аналитики газеты Asia Times (AT). Авторы материала подчеркивают, что новое вооружение РФ рассчитано на практически неограниченную дальность, а траектория полета снаряда всегда будет непредсказуемой для противника.

«Испытание Россией крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой <…> может разрушить чувство собственного достоинства США», — отмечается в статье.

Незадолго до публикации российский президент Владимир Путин рассказал об уникальности «Буревестника». В частности, что установленный в ракете ядерный реактор максимально быстр — он запускается в считанные минуты или даже секунды.

Прежде глава государства объяснял, что в мире нет аналогов этой ракете с ядерной установкой. В связи с этим Путин поручил определить класс «Буревестника», а также обеспечить соответствующую инфраструктуру для размещения ракетного комплекса в составе Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам президента, постановка этого оружия на боевое дежурство — это большая работа, но на сегодня успешность его применения, а также боевые характеристики уже подтверждены.

Также известно, что помимо переноса ядерного заряда «Буревестник» обладает большой дальностью и умеет обходить системы противовоздушной обороны (ПВО). Помимо прочего, потенциал ядерных технологий, задействованных в новом вооружении, не ограничивается военной сферой. РФ использует их в народном хозяйстве, укрепив и обороноспособность, и научный потенциал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что баллистические ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство. Этот комплекс представляет собой стратегическое оружие межконтинентальной дальности.

