«Гадость или сладость?» — Дональд и Мелания раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 89 0

Среди детей в костюмах выделилась одна пара ребят.

Зачем Дональд и Мелания Трамп раздают конфеты у Белого дома

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд и Мелания раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания раздают конфеты у стен Белого дома по случаю празднования Хэллоуина. Видео опубликовал Белый дом в социальной сети X.

Дети и их родители подходят к главе государства и первой леди под радостную музыку за шоколадными плитками с эмблемой Белого дома. Сами стены особняка освещены лампами оранжевого цвета, а у входа стоят тыквы с вырезанными рожицами и сухоцветами в вазах.

Среди детей, одетых в различных персонажей, больше всех выделилась одна пара — мальчик и девочка нарядились в самих президента и его жену. Дональд Трамп «дал пять» своей маленькой копии, а Мелания широко улыбнулась его спутнице. Ребят сопровождал мальчик в костюме охранника.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, актриса Татьяна Догилева знает о мистических поверьях Велесовой ночи, однако Хэллоун не признает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 ноября

Последние новости

5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 ноября
4:40
Рекордная очередь в Эрмитаж: туристы и петербуржцы выстроились до Александрийского столпа
4:21
Любовь Успенская прекратила предпринимательскую деятельность в России
4:00
Забудьте о грусти и унынии: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября
3:52
«Попробуйте!» — Ваня Дмитриенко о том, почему поет на улицах несмотря на статус
3:36
«Гадость или сладость?» — Дональд и Мелания раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина

Сейчас читают

Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео