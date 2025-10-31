Дональд и Мелания раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания раздают конфеты у стен Белого дома по случаю празднования Хэллоуина. Видео опубликовал Белый дом в социальной сети X.

Дети и их родители подходят к главе государства и первой леди под радостную музыку за шоколадными плитками с эмблемой Белого дома. Сами стены особняка освещены лампами оранжевого цвета, а у входа стоят тыквы с вырезанными рожицами и сухоцветами в вазах.

Среди детей, одетых в различных персонажей, больше всех выделилась одна пара — мальчик и девочка нарядились в самих президента и его жену. Дональд Трамп «дал пять» своей маленькой копии, а Мелания широко улыбнулась его спутнице. Ребят сопровождал мальчик в костюме охранника.

