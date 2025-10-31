ОСАГО для хозяев собак бойцовских пород могут ввести в России

ОСАГО для хозяев бойцовских пород собак предлагают ввести в России. В случае нападения псов опасной породы на человека, страховая компания должна будет выплатить миллион рублей, а при порче имущества — 200 тысяч, пишут «Известия».

Ранее подобная страховка была добровольной. Теперь же, если хозяин откажется ее оформлять, его могут оштрафовать.

В утвержденный перечень потенциально опасных собак входят 12 пород. В их числе бразильские и американские бульдоги, питбульмастифы, а также их метисы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят ввести норму жилплощади для домашних животных. Закон позволит штрафовать владельцев, которые содержат большое количество питомцев в антисанитарных условиях, и даже изымать их из квартир.

Ввести такое уже пытались в регионах. Например, в Еврейской автономной области разрешена одна собака на 12 квадратных метров. Хотя даже для человека нормы куда скромнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.