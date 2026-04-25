Наоми Уоттс сыграет балерину Фонтейн в новой драме об отношениях с Нуреевым
Съемки фильма начнутся уже в октябре.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/David Jones
Британская актриса Наоми Уоттс исполнит роль примы-балерины лондонского Королевского балета Марго Фонтейн в новой романтической драме «Марго и Руди». Об этом сообщил Deadline.
Картина будет посвящена творческому и личному союзу артистки с советским балетмейстером Рудольфом Нуреевым.
Действие фильма развернется в Лондоне 1960-х годов, а в центре сюжета — встреча 42-летней примы-балерины Марго Фонтейн, чья карьера подходит к концу, и 23-летнего перебежчика из СССР Рудольфа Нуреева. Их дуэт стал сенсацией, но в личных отношениях все не так просто, ведь Марго замужем, а у Рудольфа — другой роман.
Роль советского балетмейстера досталась премьеру Гамбургского балета Александру Трушу. Режиссером проекта выступит Энтони Фабиан, известный по фильму «Миссис Харрис едет в Париж».
Съемки масштабной драмы стартуют уже в октябре этого года.
