Наоми Уоттс сыграет балерину Фонтейн в новой драме об отношениях с Нуреевым

Британская актриса Наоми Уоттс исполнит роль примы-балерины лондонского Королевского балета Марго Фонтейн в новой романтической драме «Марго и Руди». Об этом сообщил Deadline.

Картина будет посвящена творческому и личному союзу артистки с советским балетмейстером Рудольфом Нуреевым.

Действие фильма развернется в Лондоне 1960-х годов, а в центре сюжета — встреча 42-летней примы-балерины Марго Фонтейн, чья карьера подходит к концу, и 23-летнего перебежчика из СССР Рудольфа Нуреева. Их дуэт стал сенсацией, но в личных отношениях все не так просто, ведь Марго замужем, а у Рудольфа — другой роман.

Роль советского балетмейстера досталась премьеру Гамбургского балета Александру Трушу. Режиссером проекта выступит Энтони Фабиан, известный по фильму «Миссис Харрис едет в Париж».

Съемки масштабной драмы стартуют уже в октябре этого года.

