Кир Стармер хочет объявить КСИР террористической организацией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщило издание Jewish Chronicle.

Уточняется, что очередная сессия британского парламента пройдет через несколько недель. На ней рассмотрят законопроект о запрете КСИР и его внесении в список террористических организаций на территории Британии.

В Иране местные жители активно участвуют в митингах против американо-израильской агрессии. Они поддерживают иранскую армию и Корпус стражей исламской революции (КСИР), требуя продолжения военного сопротивления в ответ на массированные обстрелы иранских городов.

КСИР, в свою очередь, обеспечивает безопасный проход для судов дружественных стран в Ормузском проливе. Скоростные катера патрулируют акваторию под национальным иранским флагом. Сотрудники предупреждают, что без разрешения со стороны Исламской Республики иностранные суда не имеют права на проход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.