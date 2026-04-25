«Трамп прав»: во Франции поддержали приглашение России на саммит G20

Во Франции поддержали приглашение России на саммит G20

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал возобновить торгово-экономические отношения с Россией и пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Соответствующий пост он опубликовал 24 апреля в соцсети X.

Политик поддержал президента США Дональда Трампа, заявив, что с Москвой необходимо вести переговоры, восстановить нормальную торговлю и отказаться от «глупой воинственной политики».

Филиппо также допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут негативно воспринять идею американского лидера.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия в любом случае будет достойно представлена на встрече «двадцатки», поскольку по-прежнему придает большое значение работе в рамках этого формата.

