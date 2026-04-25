«Трамп прав»: во Франции поддержали приглашение России на саммит G20

Лидер партии «Патриоты» раскритиковал «воинственную политику» по отношению к Москве.

Кто поддержал приглашение России на саммит G20 в Майами

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua/Du Xiaoyi

Саммит G20 2026 в Майами

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал возобновить торгово-экономические отношения с Россией и пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Соответствующий пост он опубликовал 24 апреля в соцсети X.

Политик поддержал президента США Дональда Трампа, заявив, что с Москвой необходимо вести переговоры, восстановить нормальную торговлю и отказаться от «глупой воинственной политики».

Филиппо также допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут негативно воспринять идею американского лидера.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия в любом случае будет достойно представлена на встрече «двадцатки», поскольку по-прежнему придает большое значение работе в рамках этого формата.

24 апр
Дмитриев прокомментировал сообщения о планах США пригласить РФ на саммит G20
24 апр
Трамп выступил за сохранение диалога с Путиным
24 апр
Трамп: приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным
24 апр
WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами
23 апр
Россию пригласили на саммит G20 в США
26 мар
Трамп направил президенту Узбекистана письмо с приглашением на саммит G20
19 дек
США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа
