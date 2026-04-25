Иран опроверг планируемые переговоры с делегацией США в Пакистане

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Официальный представитель МИД республики заявил, что речи о встречи нет.

Когда пройдут переговоры США и Ирана в Пакистане

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Иран не намерен проводить встречу с делегацией США во время визита главы МИД Аббаса Аракчи в Пакистан. Об этом 25 апреля сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

«Встреча между Ираном и США не планируется. Замечания Ирана будут переданы Пакистану», — написал дипломат в соцсети X.

Глава МИД Ирана уточнил, что встретился с рядом пакистанских официальных лиц для обсуждения восстановления мира в регионе после «агрессивной американской войны».

Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между делегациями США и Ирана могут состояться 27 апреля в Исламабаде.

В Белом доме, тем временем, заявили о прогрессе в контактах с Тегераном. Пресс-секретарь Каролин Ливитт сообщила, что президент Дональд Трамп направил Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для встречи с иранской стороной. По ее словам, вся команда готова вылететь в Пакистан, если потребуется развить переговоры.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет участвовать в консультациях, так как спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф также вышел из процесса. Если переговоры продвинутся, Вэнс присоединится позже.

Ранее Axios сообщал, что Тегеран затягивает диалог из-за давления Корпуса стражей исламской революции, настаивающего на более жесткой позиции.

Иран опроверг планируемые переговоры с делегацией США в Пакистане
