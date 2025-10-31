Мадуро назвал отмену блокады лучшей помощью США Кубе после урагана «Мелисса»

Дарья Бруданова
На заседании Генассамблеи ООН за ослабление экономического давления на Кубу проголосовали 165 стран.

Фото: www.globallookpress.com/Marcos Salgado

Снятие экономической блокады — лучшая помощь США Кубе. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии первого Международного космического конгресса в Каракасе.

Политик указал на то, что правительство Соединенных Штатов впервые предложило свою помощь стране.

«Ну что же, лучшая помощь — это снять всю экономическую блокаду против Кубы, отменить все меры экономического преследования. Это лучшая помощь, которую может оказать правительство Соединенных Штатов нашей сестре Кубе», — сказал Николас Мадуро.

Также президент Венесуэлы напомнил, что на заседании Генассамблеи ООН, которое прошло 29 октября, за снятие блокады с Кубы проголосовали 165 стран.

Ранее, писал 5-tv.ru, ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы. Он считается самым мощным за последние 174 года. Стихия сравняла с землей целые города. До этого «Мелисса» прошлась по Доминикане, Гаити и Ямайке. Там есть погибшие.

