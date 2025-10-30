Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы
Эвакуированы свыше 700 тысяч жителей, пострадали целые районы.
Фото, видео: Reuters/Alexandre Meneghini; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мощнейший за последние 174 года ураган обрушился на побережье Кубы. «Мелисса» оставила после себя катастрофические разрушения. Эвакуированы больше 700 тысяч жителей. Ураган сравнял с землей целые районы.
Материальный ущерб только предстоит подсчитать. А я напомню, что до этого «Мелисса» прошлась по Доминикане, Гаити и Ямайке, там есть погибшие.
Ранее, писал 5-tv.ru, ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли. Завораживающие кадры были сделаны с борта Международной космической станции. Стихию удалось снять даже изнутри. Из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, участвовавших в антинаркотической операции у побережья Венесуэлы, были вынуждены изменить курс и свернуть с намеченного маршрута. Между тем, разрушительная сила урагана уже проявилась на земле: в Доминиканской Республике стихия уничтожила более 750 домов, оставив множество людей без крыши над головой. Последствия урагана будут ощущаться еще долго.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 30 окт
- «Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября
- 29 окт
- Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии
- 28 окт
- Аномалии и дожди: прогноз погоды на ноябрь 2025 года в России
- 28 окт
- Глаз шторма: ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли
- 26 окт
- Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей в последнюю неделю октября
- 26 окт
- Стоит брать зонты? Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября
- 24 окт
- После двойного удара молнией мужчину начали посещать предчувствия
- 23 окт
- «Неврозы и депрессия»: чем опасен опустившийся на Москву туман
- 22 окт
- «Прогнозы только на несколько суток»: когда в России наступит зима
- 21 окт
- В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
100%
Нашли ошибку?