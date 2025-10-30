Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы

Мощнейший за последние 174 года ураган обрушился на побережье Кубы. «Мелисса» оставила после себя катастрофические разрушения. Эвакуированы больше 700 тысяч жителей. Ураган сравнял с землей целые районы.

Материальный ущерб только предстоит подсчитать. А я напомню, что до этого «Мелисса» прошлась по Доминикане, Гаити и Ямайке, там есть погибшие.

Ранее, писал 5-tv.ru, ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли. Завораживающие кадры были сделаны с борта Международной космической станции. Стихию удалось снять даже изнутри. Из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, участвовавших в антинаркотической операции у побережья Венесуэлы, были вынуждены изменить курс и свернуть с намеченного маршрута. Между тем, разрушительная сила урагана уже проявилась на земле: в Доминиканской Республике стихия уничтожила более 750 домов, оставив множество людей без крыши над головой. Последствия урагана будут ощущаться еще долго.

