Мужчина похитил королеву красоты, убил ее и надругался над телом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Жертвой стала победительница «Мисс Пенсильвания США».

Мужчина похитил и убил королеву красоты

Фото: 5-tv.ru

People: мужчина похитил королеву красоты и убил ее

В США 21-летнему Кеону Кингу предъявлены обвинения в похищении и убийстве участницы конкурса «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт, которая перестала выходить на связь 4 октября. Об этом сообщает People.

По информации издания, молодой человек, знакомый с потерпевшей и переписывавшийся с ней незадолго до исчезновения, был задержан 15 октября. Три дня спустя в лесном массиве Филадельфии нашли останки женщины. Рядом с местом обнаружения следователи зафиксировали сгоревший автомобиль, который, по версии правоохранителей, мог использоваться для транспортировки тела.

Следствие выдвинуло в отношении Кинга широкий перечень обвинений: убийство, ограбление, кража, нарушения по оружейному законодательству, незаконное хранение орудия преступления, уничтожение улик, надругательство над телом, сговор, воспрепятствование правосудию, поджог, создание угрозы автокатастрофы, несанкционированное использование автомобиля и создание угрозы для окружающих.

Отмечается также, что ранее в этом году Кингу уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, но затем эти обвинения были сняты. Расследование продолжается, следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего и сбором доказательств.

