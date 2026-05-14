«Жрите сами»: Шура про подарки от поклонников

В начале карьеры певец охотно принимал от зрителей любые дары, теперь же выработал строгие правила.

Певец Шура против подарков от поклонников в виде еды. Об этом он заявил на презентации автобиографической книги «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х», на которой побывал корреспондент 5-tv.ru.

«Единственное, что я говорю всем: „Я не беру никакую еду, нет“. Если конфеты несете, жрите сами», — отшутился артист.

Не понимает Шура также восторгов от подаренных цветов. По его словам, люди уже заплатили за билет на его концерт и покупать что-то дополнительно точно не стоит.

«Вообще подарки были в диковинку, потому что все люди приходили и цветы приносили. Это не было традицией 1990-х. А мне как-то… Думаю: "Господи, ко мне с цветами идут», — добавил певец.

Шура добавил, что цветы и подарки в виде еды — это настоящая фишка 1990-х. По его мнению, сейчас уже никто не приносит ничего из продуктов любимым исполнителям.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, автобиографическую книгу Шуру заставили написать, чтобы в дальнейшем снять по ней фильм.

«Жрите сами»: Шура про подарки от поклонников
