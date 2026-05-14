Экстренно вышла из депрессии: женщина нашла в парке алмаз весом три карата

Дарья Орлова
Он стал одной из крупнейших находок года.

В США женщина по имени Кейша Смит обнаружила крупный алмаз во время поездки в парк «Кратер алмазов». Об этом сообщило издание ABC27 News.

Женщина приехала в город Мерфрисборо вместе с братом и возлюбленным после тяжелого периода в жизни. Осенью прошлого года она потеряла сына, а спустя несколько месяцев — отца.

В знаменитом парке посетителям разрешают самостоятельно искать драгоценные камни за отдельную плату. Кейша решила попробовать удачу — и уже на второй день нашла белый алмаз весом более трех карат.

Камень в форме сердца лежал неподалеку от памятника, посвященного первым найденным в штате алмазам. По размеру находка напоминала небольшую бусину.

Американка дала драгоценности имя «За’Новия Свобода». Первая часть названия объединяет имена двух ее внучек, а слово «Свобода» символизирует 250-летие США.

Как уточняется, этот алмаз стал второй по величине находкой среди 214 драгоценных камней, обнаруженных в парке с начала года.

