Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Строгие правила действуют с первой минуты, когда ребенок предъявил удостоверение личности и сдал личные вещи.

Что можно и что нельзя делать на ЕГЭ-2018

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Рособрнадзор определил обязанности участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, соответствующий документ изучили журналисты РИА Новости. Согласно ему, ученики будут собираться на пунктах проведения с 09:00, к выполнению заданий приступят в 10:00. Опоздание напрямую скажется на результате, так как дополнительного времени на завершение работы не предоставят.

В ведомстве посоветовали приходить заранее еще и потому, что если экзамен предполагает аудирование, участника не впустят в во время прослушивания текста. Ему также не предоставят запись с зачитанным текстом — исключение сделают только для учеников, что находятся в аудитории одни, без конкурентов.

С собой нужно иметь удостоверение личности, личные вещи школьники оставят в специально выделенном месте до рамки металлоискателя. При отсутствии документа подписать явку сможет сопровождающий из школы ребенка. Во время ЕГЭ удостоверения, выданные черновики и ряд предметов из утвержденного перечня, можно взять с собой перекус, лекарства, бутылку воды.

Все участники ЕГЭ занимают места согласно заранее подготовленному плану, менять их по собственному желанию нельзя. По завершении работы ученик, на выходе из аудитории, В документе указано, что сдающие занимают места в аудитории по установленному списку, менять место запрещено. При выходе из аудитории нужно оставить выданные материалы, черновики и письменные принадлежности на парте. И, разумеется, нельзя списывать, пользоваться гаджетами и прочими шпаргалками и фотографировать черновики и задания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой новый обязательный экзамен — третий — появится у девятиклассников в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ЕГЭ
13 мая
Подмосковные выпускники получат по 100 тысяч рублей за максимальный балл на ЕГЭ
12 мая
Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
7 мая
Рособрнадзор определил список запретов для сдающих ЕГЭ в 2026 году
30 апр
Участников ЕГЭ-2026 запретили досматривать
28 апр
Одолевает страх перед ЕГЭ? Невролог рассказала, как снизить уровень стресса
27 апр
В Рособрнадзоре назвали сроки введения практической части в ЕГЭ
23 апр
Рособрнадзор: в ближайшие годы отмены ЕГЭ не произойдет
15 апр
Определены правила сдачи ЕГЭ в 2026 году
13 апр
«Взяли за правило»: сдача ЕГЭ каждый год будет начинаться с 1 июня
8 апр
В точности как у детей: родители российских школьников попробуют сдать ЕГЭ
+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Российский вратарь Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции
4:18
Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели в 2026 году
4:00
Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
3:43
«Жрите сами»: Шура про подарки от поклонников
3:30
Экстренно вышла из депрессии: женщина нашла в парке алмаз весом три карата
3:14
«Голос было не узнать»: Додолев вспомнил последний разговор с умершим Молчановым

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Зеленский хотел развестись с женой и откупиться от нее особняком
Инфаркты можно остановить едой: диетолог назвал главную ошибку россиян
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео