Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил обязанности участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, соответствующий документ изучили журналисты РИА Новости. Согласно ему, ученики будут собираться на пунктах проведения с 09:00, к выполнению заданий приступят в 10:00. Опоздание напрямую скажется на результате, так как дополнительного времени на завершение работы не предоставят.

В ведомстве посоветовали приходить заранее еще и потому, что если экзамен предполагает аудирование, участника не впустят в во время прослушивания текста. Ему также не предоставят запись с зачитанным текстом — исключение сделают только для учеников, что находятся в аудитории одни, без конкурентов.

С собой нужно иметь удостоверение личности, личные вещи школьники оставят в специально выделенном месте до рамки металлоискателя. При отсутствии документа подписать явку сможет сопровождающий из школы ребенка. Во время ЕГЭ удостоверения, выданные черновики и ряд предметов из утвержденного перечня, можно взять с собой перекус, лекарства, бутылку воды.

Все участники ЕГЭ занимают места согласно заранее подготовленному плану, менять их по собственному желанию нельзя. По завершении работы ученик, на выходе из аудитории, В документе указано, что сдающие занимают места в аудитории по установленному списку, менять место запрещено. При выходе из аудитории нужно оставить выданные материалы, черновики и письменные принадлежности на парте. И, разумеется, нельзя списывать, пользоваться гаджетами и прочими шпаргалками и фотографировать черновики и задания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой новый обязательный экзамен — третий — появится у девятиклассников в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.