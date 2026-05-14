«Голос было не узнать»: Додолев вспомнил последний разговор с умершим Молчановым

Журналист Додолев вспомнил последний разговор с умершим Молчановым

Последний разговор телеведущего Владимира Молчанова с коллегой и другом, журналистом Евгением Додолевыв, сорвался из-за состояния тяжелобольного ведущего. Он плохо себя чувствовал, и не смог продолжить беседу. Об этом Додолев рассказал в своем материале, опубликованном на сайте KP.RU.

«Последний раз беседовал с Владимиром Кирилловичем в начале весны. По телефону. До этого, в начале октября, поздравлял с юбилеем, зазывал на ТВ-беседу. Молчанов хрипел, голос было не узнать, сослался на недуг, договорились созвонитсmя позже. Но и в марте ему лучше не стало», — поделился он.

Смерть Молчанова журналист назвал невосполнимой утратой для коллег, зрителей и тех, кто ценит в профессии честность. Рассуждая о судьбе покойного, близкие говорят не только о таланте и уме, но и о нравственных ориентирах, которых он неизменно придерживался. По мнению Додолева, все эти слова теперь звучат как присяга памяти.

«Он ушел после долгой болезни, оставив за собой не только программы и книги, но и манеру думать и разговаривать, редкую в наши дни», — заключил автор.

Владимир Молчанов был ведущим программ «Время» и «До и после полуночи», которая стала одним из символов эпохи перестройки. Он родился 7 октября 1950 года в Москве, в юности завоевал звание чемпиона СССР по теннису. После школы окончил филологический факультет МГУ по специальности «Нидерландский язык и литература».

Получив диплом, Молчанов начал работу в агентстве печати «Новости» в Нидерландах, расследовал нацистские преступления и выпустил книгу «Возмездие должно свершиться». С 1987 года работал на Центральном телевидении СССР, помимо перечисленных передач вел «90 минут» и «120 минут». В начале нулевых был сотрудником телеканалов «Россия», «Мир» и латвийского LTV-7, радиостанции «Орфей», а также руководил мастерской на факультете журналистики «Останкино».

На счету Молчанова около 20 документальных фильмов, в том числе «Забой» (1991), «Команданте Че» (2002), «Мелодия рижского гетто» (2006) и «Испанское рондо 70 лет спустя» (2007). Член Академии российского телевидения, награжденный орденом Почета, премиями ТЭФИ, «Золотое перо России» и «Радиомания». О его жизни рассказывает документальный фильм «Владимир Молчанов. До и после…» (2015).

О смерти телеведущего накануне сообщил фотограф и журналист Юрий Рост. Телеведущему было 75 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что он боролся со сложным видом рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.