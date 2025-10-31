Экологическая катастрофа на горизонте: уровень воды в Каспии рекордно упал

Уровень воды в Каспийском море достиг рекордно низкой отметки, что может грозить масштабной экологической катастрофой, которая затронет сразу несколько стран. Обмеление влияет не только на местную фауну: проблемы возникают у водного транспорта, затруднена морская логистика. А традиционные места для рыбалки и вовсе становятся недоступными. В чем причина и есть ли выход — выяснял корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Карта России. Смотрим, где мы находимся. Судя по координатам, в открытом море. Каспий отошел на километры. Сегодня уже это огромное поле», — отметил корреспондент.

Еще недавно здесь били волны, а сегодня в этой степи хозяйничают дикие кабаны. Каспийское море стремительно мелеет.

«Рыбаки возвращаются с уловом. Лодка самостоятельно не может доплыть до причала, поэтому ее приходится таким образом перевозить», — показал корреспондент.

Жители прибрежного поселка говорят: линия воды отступает каждый месяц на десятки метров.

«Еще год назад по этому каналу лодки выходили в море. Но Каспий отошел еще на три километра. И теперь здесь вот такая картина», — рассказал корреспондент.

Рыбаки первыми почувствовали последствия обмеления. Добраться до моря становится все сложнее.

«Мы просим пограничное управление, чтобы оно нам позволило оставлять лодки на берегу, на урезе воды, а не тащить эти лодки 2,5-3 километра в берег», — поделился председатель рыбколхоза Николай Ковалев.

Берег превратился в вязкое илистое поле. Даже те, кто десятилетиями выходил в море, нашли новую работу.

«У нас из 35 лодок осталось восемь. Все уже ушли с моря из-за того, что невозможно ходить», — рассказал рыбак Сергей Метансин.

Люди уезжают из приморских поселков. Рыбаки ищут заработок на других морях.

«У нас миграция на Камчатку. Очень много ребят, даже семьями уезжают. Там рыбачат, там добывают, там платят налоги», — отметил Брянского сельсовета Кизлярского района Роман Наумов.

Ученые называют основные причины обмеления. Это изменение климата. Глобальное потепление ускоряет испарение воды. На уровень Каспия сильно влияет сокращение стока Волги.

Зафиксировано рекордное падение уровня воды. Каспий уже почти на 30 метров ниже Мирового океана, это исторический минимум.

«Уровень у нас минус 29, 4. Это рекордно низкий уровень за период инструментальных измерений. То есть, они измеряют уровень моря в ежедневном режиме, начинает с 1830 года, уже почти 200 лет», — рассказал ведущий научный сотрудник Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Идрис Идрисов.

Проблему Каспия уже пытаются решить на межгосударственном уровне. Создана российско-азербайджанская группа по изучению обмеления. Прикаспийские страны уже сталкиваются с серьезными проблемами.

«Отметки глубин в портах становятся меньше, в связи с чем страны вынуждены задумываться о том, чтобы постоянно проводить работы по дноуглублению», — рассказал заместитель руководителя, Волжско-Каспийский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Шипулин.

В Махачкалинском порту работают земснаряды, они круглосуточно углубляют дно, чтобы корабли могли войти и причалить. Специалисты объясняют: России и Казахстану уже приходится корректировать тоннаж судов. Вот, к примеру танкер, вмещающий 13 тысяч тонн, теперь может взять только восемь, иначе сядет на мель.

«В этих условиях мы можем работать спокойно. Если еще на метр оно снизится, тоже, в принципе, есть у нас запас. Если произойдет какое-то большее, катастрофическое снижение, придется реконструировать причалы», — рассказал генеральный директор АО «Махачкалинский морской торговый порт» Джамал Алиев.

Пока власти и ученые прикаспийских государств ищут решения, прибрежные села постепенно пустеют. Там, где раньше кипела жизнь, ремонтировали сети, строили причалы, теперь стоят заброшенные лодки.

