People: Тело семилетнего мальчика найдено в морозильной камере

В американском штате Калифорния полиция обнаружила тело семилетнего мальчика в морозильной камере частного дома. После этого задержаны трое родственников ребенка — родители и бабушка. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.

Помощники шерифа прибыли в дом для проверки условий проживания. Один из соседей сообщил, что внутри может находиться мертвый ребенок. В ходе осмотра помещения в морозильной камере действительно было найдено тело мальчика.

По данным правоохранителей, 25-летняя мать погибшего, арестована по подозрению в убийстве. Отец, также 25 лет, и 46-летняя бабушка задержаны по подозрению в сговоре с целью убийства.

Все трое помещены под стражу, залог установлен в размере двух миллионов долларов каждому (около 161 миллиона рублей). Власти пока не раскрывают личность погибшего и точную причину смерти.

Кроме того, в доме находились еще трое детей — девятимесячный младенец, 13-летний и 16-летний подростки. Их передали под опеку социальных служб.

Расследование продолжается, официальные обвинения подозреваемым пока не предъявлены.

