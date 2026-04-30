«Чтобы мы виделись раз в год»: Успенская рассказала о мужчине мечты

Успенская хотела бы встречаться с богатым мужчиной, но видится с ним раз в год

Певица Любовь Успенская хотела бы встречаться с обеспеченным мужчиной, но видится с ним раз в год. Об этом артистка рассказала в эфире шоу.

«Пусть он будет миллиардером, пускай. <…> Самое главное, чтобы мы виделись с ним раз в году, чтобы он уезжал по бизнесу, я уезжала на гастроли. <…> А потом встретились», — сказала Успенская.

Она также поделилась с ведущими шоу, что в детстве мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания.

«Вот он уйдет в плавание на полгода, вернется, привезет чемоданы подарков и пару дней побудет и опять уедет. Мечта не сбылась», — добавила артистка.

