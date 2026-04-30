Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова

В возрасте 55 лет умерла актриса Наталья Миронова

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2», скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наташа… Наталья Миронова. Мы не понимаем, как это возможно. Мы не верим. Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя», — говорится в публикации.

Семья актрисы сообщила РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Творческая биография Натальи Мироновой началась в Свердловском театральном институте, который она успешно окончила в 1992 году. Практически вся ее профессиональная деятельность была сосредоточена в Лысьвенском театре драмы, где она стала ведущей исполнительницей и воплотила на сцене более 50 разноплановых персонажей.

Российскому зрителю она запомнилась по участию в таких рейтинговых сериалах, как «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2», а также по комедийной ленте «Лифт уходит по расписанию».

