Семьям вернули останки погибших на батискафе «Титан»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Фрагменты тел передали родным спустя почти три года после крушения.

Останки экипажа Титана передали родственникам

Фото: www.globallookpress.com/US Coast Guard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Родственникам вернули останки погибших на батискафе «Титан»

Спустя почти три года после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане останки погибших передали их семьям. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Тела вернули в небольших контейнерах», — рассказала родственница погибших Шахзады Давуда и его 19-летнего сына Сулеймана Кристин Давуд.

Из-за колоссального давления на глубине почти четырех километров тела были буквально превращены в «кашу». Специалистам потребовались долгие месяцы на проведение ДНК-анализа. Однако часть биологического материала была настолько сильно перемешана, что установить, кому принадлежат некоторые фрагменты, так и не удалось.

Батискаф «Титан» пропал с радаров 19 июня 2023 года во время экспедиции к обломкам «Титаника». На его борту находились пять человек. Спустя несколько дней поисков фрагменты аппарата нашли в 500 метрах от носа затонувшего лайнера. По предварительным данным, батискаф уничтожило мощным взрывом на глубине 3,8 километра. По предположениям экспертов, экипаж погиб мгновенно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Титан» потерпел крушение из-за ошибок проектирования. Компания-владелец батискафа «OceanGate» несколько лет не проводила никаких инспекций и не устраняла дефекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»
