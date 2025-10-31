Цветущие розы и птицы-посланники: как умершие пытаются связаться с миром живых

Daily Mail: умершие могут подавать сигналы из-загробного мира с помощью роз

В канун Хэллоуина по всему миру вспоминают умерших близких, украшают дома тыквами и рассказывают мистические истории. Но для многих День всех святых — это не просто праздник. Считается, что именно в это время года завеса между мирами становится особенно тонкой, и духи стараются подать знак своим родным.

Daily Mail собрали мнение медиумов по поводу того, как умершие родственники могут подавать сигналы. Оказалось, способы могут быть различны — от запахов и звуков до появления птиц или странных совпадений. Главное — обращать внимание на детали.

Розы, цветущие не в сезон

Цветы — мощный символ любви и памяти. Если роза, посаженная в честь умершего, внезапно зацвела вне сезона — это может быть знаком, что близкий человек рядом.

«Мой муж посадил такую розу в нашем саду в память о своей маленькой дочери. Эми родилась мертвой 1 сентября, и каждый год ее роза начинает цвести в этот день и остается цветущей до Хэллоуина. Сейчас она не должна цвести — она растет на улице, и сейчас не сезон. Но ее роза всегда цветет в это время года», — рассказала медиум Ти Джей Хиггс.

Мерцающий свет

По словам специалистов, духи часто используют электрическую энергию. Необъяснимые включения света, звонки в дверь или мигающие лампы могут означать, что кто-то с того света пытается привлечь внимание.

Порой после звонка в дверь, может раздаться стук. Кто-то потусторонний хочет в гости в мир живых.

Птицы-посланники

Лебеди, зарянки и ястребы во многих культурах считаются символами связи между землей и небом. Встреча с определенной птицей может нести личное послание — например, одобрение новых отношений или предупреждение о скрытой опасности.

Свечи

Мягкое мерцание пламени помогает войти в медитативное состояние. Если свеча начинает колебаться без сквозняка — дух откликается на ваши мысли.

«Использовать свечу для общения с духом очень просто. Подумайте о своем близком человеке, и если в комнате нет сквозняка, а пламя начинает мерцать, значит, дух с вами и готов общаться», — поделилась Ти Джей Хиггс.

Видения и сны

Иногда ушедшие появляются в полусне, когда мозг работает в так называемом тета-ритме — на грани между бодрствованием и сном. В такие моменты человек особенно восприимчив к энергии загробного мира.

Эксперты считают, что подобные явления нередко усиливаются в конце октября, когда коллективная энергия миллионов людей сосредоточена на воспоминаниях об умерших.

