В Литве заявили об остановке транзита «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Вильнюс присоединяется к санкциям США.

Почему Литва остановит транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти»

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Литва намерена ввести ограничения на транзит в Калининградскую область, а также полностью прекратит пропуск через свою территорию грузов российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом говорится в сообщении госпредприятия "Летувос гележиинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

«После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых участвуют включенные в санкции Великобритании и США “Лукойл” и “Роснефть”, их грузы перевозиться не будут», — заявили представители предприятия.

В компании уточнили, что не имеют прямых контрактов с «Лукойлом» и «Роснефтью» — транспортировка их продукции через Литву осуществлялась экспедиторскими фирмами.

Вильнюс фактически присоединился к санкциям США, которые 22 октября включили «Лукойл», «Роснефть» и более 30 дочерних структур в новый пакет ограничений. Санкции полностью вступят в силу 21 ноября. Вашингтон отмечает, что эти меры направлены на усиление давления на Москву из-за конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что правительство готовит «ответные меры» на участившиеся случаи контрабанды из Белоруссии с использованием воздушных зондов. По его словам, контрабандисты применяют метеошары для переброски сигарет, что создает угрозу авиационной безопасности. Из-за этого аэропорт Вильнюса трижды приостанавливал работу в течение недели.

