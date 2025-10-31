Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о неуплате налогов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 77 0

Ее также проверят на причастность к совершению иных преступлений в экономической сфере.

Против блогера Лизы Миллер возбудили уголовное дело

Фото: ВКонтакте/Лиза Миллер/kto_takayaa

В Москве возбудили дело в отношении блогера Лизы Миллер за легализацию денег

В Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации следствия, в период с 2020 по 2022 год Батюта уклонялась от уплаты налогов, в результате чего образовалась задолженность перед государством в размере более 130 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в настоящее время подозреваемая находится на территории иностранного государства. Сотрудники Следственного комитета в ближайшее время намерены заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу размером пять миллионов рублей за мошенничество в особо крупном размере.

