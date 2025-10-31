Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и штрафу размером пять миллионов рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее прокуратура запросила столичный суд приговорить бизнес-коуча к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей. Гособвинение подчеркнуло, что вина Шабутдинова доказана по всем 113 эпизодам дела.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве. В апреле 2024 года имущество бизнес-коуча арестовали.

Следствие установило, что блогер вместе с соучастниками публиковал в сети ложную информацию о своих образовательных курсах. С помощью рекламы он продвигал их в массы, обещая клиентам гарантированный результат в улучшении бизнес-навыков.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. По данным следствия, ущерб, причиненный Шабутдиновым, составил более 57 миллионов рублей.

