Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии общего режима

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 90 0

Также ему назначен штраф.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и штрафу размером пять миллионов рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее прокуратура запросила столичный суд приговорить бизнес-коуча к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей. Гособвинение подчеркнуло, что вина Шабутдинова доказана по всем 113 эпизодам дела.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве. В апреле 2024 года имущество бизнес-коуча арестовали.

Следствие установило, что блогер вместе с соучастниками публиковал в сети ложную информацию о своих образовательных курсах. С помощью рекламы он продвигал их в массы, обещая клиентам гарантированный результат в улучшении бизнес-навыков.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. По данным следствия, ущерб, причиненный Шабутдиновым, составил более 57 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Родственники пропавшего в Турции пловца Свечникова приехали в Стамбул
14:25
Трамвай и маршрутки столкнулись на мосту в Туле
14:19
В феврале 2026 на Украине могут закончиться деньги
14:10
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии общего режима
14:04
«Память заблокировала слово «доставка»: Лолита об истории с мошенниками
13:59
Басиста Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили мертвым в луже крови

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео