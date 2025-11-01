Участники саммита АТЭС в Южной Корее достигли консенсуса по ключевым вопросам

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Вектор сотрудничества сторон отвечает интересам России.

Чем завершился саммит АТЭС

Фото: www.globallookpress.com/Jia Haocheng

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пришли к консенсусу. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Дипломат сообщил, что заявления лидеров стран-участниц согласованы и утверждены, они посвящены темам искусственного интеллекта (ИИ) и тенденциям в демографии. Все обозначенные векторы развития не противоречат интересам России, подчеркнул Бердыев.

Была подтверждена роль АТЭС в качестве сугубо экономического форума в АТР — Бердыев подчеркнул, что в документах саммита не содержится геополитики. Соглашения связаны с энергетикой, в частности, стороны признали высокое значение природного газа при использовании совокупности различных форм топлива.

В области искусственного интеллекта участники форума договорились обмениваться опытом и укреплять взаимный потенциал в интересах общего технологического развития.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал следующий саммит АТЭС в Шэньчжэне в 2026 году.

