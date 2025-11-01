«Мы благодарим»: Си Цзиньпин сообщил о проведении саммита АТЭС-2026 в Китае

|
Даниил Ципелев
Также председатель КНР назвал форум важнейшим механизмом экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Где пройдет саммит АТЭС 2026

Фото: Reuters/Ichiro Banno

Си Цзиньпин сообщил о проведении саммита АТЭС 2026 года в Шэньчжэне

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в 2026 году, пройдет в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия форума.

«В 2026 году Китай в третий раз станет страной-организатором форума АТЭС. Мы благодарим всех участников за поддержку. <…> В ноябре следующего года в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун состоится 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС», — отметил китайский лидер.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что АТЭС — это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также глава КНР напомнил о важности мероприятия и заявил, что саммит внес значительный вклад в рост и процветание региона.

Организация АТЭС была основана в 1989 году по инициативе премьер-министров Австралии и Новой Зеландии. На данный момент в объединении состоит 21 государство. Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества Китая и США.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

