Маск: администрация Байдена не позволила спасать астронавтов с МКС

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 93 0

Белый дом настоял на том, чтобы отложить операцию до проведения выборов 2024 года.

Почему Байден запретил спасать астронавтов

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена запретила спасать астронавтов, застрявших на Международной космической станции, до проведения выборов 2024 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — рассказал Маск во время подкаста Джо Рогана, видео которого размещено на YouTube-канале телеведущего.

Роган предположил, что подобная операция могла бы быть воспринята как политический шаг. По словам Маска, власти не объясняли мотивы решения напрямую, но дали понять, что не хотят проводить миссию до окончания голосования.

Бизнесмен отметил, что не был удивлен позицией администрации Байдена, поскольку его отношения с Белым домом были напряженными из-за поддержки президентской кампании Дональда Трампа.

Ранее The New York Times сообщала, что NASA не выплатило сверхурочные астронавтам Барри Уилмору и Суните Уильямс, которые находились на МКС почти 300 дней. Они должны были вернуться на Землю через 10 дней после прибытия, но из-за технических проблем остались на станции до марта 2025 года.

Экипаж, в который входили Уильямс, Уилмор, Александр Горбунов и Ник Хейг, был эвакуирован на корабле Crew Dragon Freedom. Спускаемый аппарат приводнился у побережья Флориды 19 марта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Туристка из РФ получила полгода условно за поджог тополиного пуха в Южной Корее
12:03
«Я ни о чем не жалею»: мужчина зарезал беременную девушку из-за отказа сделать аборт
12:00
Сыпь, жар и зуд: все о ветрянке — симптомы, лечение и способы защиты
11:59
Развеют над Черным морем: актера Романа Попова кремируют
11:59
Поляризация зарплат: кто в России зарабатывает меньше всех
11:50
Древнейший инструмент: в Крыму нашли карандаш, которым рисовал неандерталец

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Дмитриевская родительская суббота 1 ноября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео