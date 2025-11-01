«Я неплохой парень»: мужчина обвинил мать в служении тьме и расчленил ее

People: Мужчина обвинил мать в служении тьме и расчленил ее

В США 49-летний мужчина признался в убийстве 69-летней матери и частичном расчленении ее тела. Останки женщины полицейские обнаружили в морозильной камере ее дома в Альбукерке, завернутыми в пластиковые пакеты. Об этом сообщает People.

Согласно материалам дела, мужчина заявил полицейским, что мать «перешла на темную сторону» и входила в «группу людей, посвятивших свои жизни тьме». Он утверждал, что она примкнула к единомышленникам из-за рассказов других ведьм.

Расследование началось после того, как племянница убитой сообщила о ее пропаже — женщина не выходила на связь больше месяца. Соседи рассказали, что слышали ссоры матери и сына, а сам мужчина уверял всех, будто его мать уехала в Мексику с новым возлюбленным.

Когда полиция вошла в дом, они нашли на кухне большой морозильный ларь с останками. Задержанный заявил, что тело матери находилось там около трех недель. Он признался, что задушил ее, но не считает себя плохим человеком.

«Я не плохой парень. Правда выйдет наружу», — сказал он при задержании, согласно материалам дела.

По данным прокуратуры округа, мужчине предъявлены обвинения в убийстве п и фальсификации улик.

