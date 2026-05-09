Студенты Русского дома в Конго прочитали стихотворение «Жди меня» ко Дню Победы

Студенты Русского дома в Республике Конго прочитали наизусть символичное стихотворение прозаика, поэта и драматурга Константина Симонова «Жди меня» ко Дню Победы. Соответствующие кадры Россотрудничества публикует 5-tv.ru.

Для учащихся выступление стало не только жестом памяти о героях Великой Отечественной войны, но и способом глубже познакомиться с русской культурой.

Несмотря на языковой барьер, участники смогли передать настроение фронтовой лирики, ее искренность и драматизм. В Русском доме отметили, что такие выступления помогают сохранять память о подвиге поколения победителей далеко за пределами России.

Организация поздравила всех с Днем Победы и пожелала мира, добра и чистого неба. В Русском доме подчеркнули, что мужество героев должно вдохновлять людей, а память о них должна жить в каждом уголке планеты.

