Студенты Русского дома в Конго прочитали стихотворение «Жди меня» ко Дню Победы

Студенты Русского дома в Республике Конго прочитали наизусть символичное стихотворение прозаика, поэта и драматурга Константина Симонова «Жди меня» ко Дню Победы. Соответствующие кадры Россотрудничества публикует 5-tv.ru.
Для учащихся выступление стало не только жестом памяти о героях Великой Отечественной войны, но и способом глубже познакомиться с русской культурой.
Несмотря на языковой барьер, участники смогли передать настроение фронтовой лирики, ее искренность и драматизм. В Русском доме отметили, что такие выступления помогают сохранять память о подвиге поколения победителей далеко за пределами России.
Организация поздравила всех с Днем Победы и пожелала мира, добра и чистого неба. В Русском доме подчеркнули, что мужество героев должно вдохновлять людей, а память о них должна жить в каждом уголке планеты.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате, торжественное шествие сохранило масштаб, символическое значение и особую роль для всей России. Парад остался одним из главных событий 9 Мая в России.
